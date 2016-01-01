Шо? Опять?

В Югре объявлено штормовое предупреждение: в ближайшие дни ожидаются сильные ливни, сопровождаемые грозой, градом и усилением ветра.

В Сургуте 13 июля с сохранением на сутки 14-15 июля ожидается опасные явления, связанные с сильным ливнем, очень сильным дождём, грозой, градом, ветром, порывами до 20 м/с. Похожая погода распространится в Кондинском районе и на юге Ханты-Мансийского района. Во второй половине дня там продут сильные дожди, грозы, ожидается усиление ветра до 16 м/с, предупреждает Центроспас-Югория.

14 и 15 июля синоптики прогнозируют шторм в Советском, Ханты-Мансийском, Октябрьском, Березовском, Нефтеюганском и юге Сургутского районов. В связи с неблагоприятными погодными явлениями возможны размыв дорожного полотна, подтопление территорий населенных пунктов дождевым стоком, ухудшение условий движения на дорогах, обрыв линий электропередач.

На севере Сургутского и Нижневартовского районов ожидается высокая пожароопасность лесов.

Напомним, Сургут буквально на днях пережил последствия прохождения грозового фронта. В ночь с 8 на 9 июля менее чем час выпало 50 миллиметров осадков, что больше половины месячной нормы. В результате ливня большинство городских улиц оказались затопленными.