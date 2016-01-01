Югра отказалась принимать Международный финно-угорский форум

Причины отмены XXXII международной студенческой конференции финно-угроведов IFUSCO 2016 неизвестны.

На официальной странице форума в Фейсбук размещено сообщение: «К сожалению конференция IFUSCO 2016 не сможет состоятся в г.Ханты-Мансийске (причины мы не можем указать в связи с непростой ситуацией в стране и мире). Приносим свои глубочайшие извинения за столько долгое ожидание и неинформированность по данному проекту». Орфография и пунктуация источника сохранены.

Ханты-Мансийский округ должен был впервые принять такой представительный конгресс финно-угорской молодежи. Изначально планировалось провести его в апреле, в рамках празднования традиционного для коренных народов Приобья Вороньего дня. Однако по каким-то «административным причинам», как указано на странице в Фейсбук, конференция была передвинута на сентябрь. И вот теперь отменена окончательно.

Организаторами конференции выступил Югорский государственный университет, Молодёжная организация обско-угорских народов (МООУН) при поддержке Департамента образования и молодёжной политики ХМАО-Югры, Молодёжной Ассоциации финно-угорских народов (МАФУН), Ассоциации студентов и аспирантов финно-угорских университетов, Международной ассоциации финно-угорских университетов. Свое участие в форуме подтвердили делегации студентов из Финляндии, Венгрии, Эстонии и российских регионов с финно-угорским населением. Было заявлено девять актуальных тем, касающихся сохранения культуры и традиций, в том числе - сохранение родного языка.

Сообщение на официальной странице конференции IFUSCO 2016 заканчивается призывом: «Те, кто может провести эту конференцию в этом году, у вас есть ещё время, можно провести её осенью или зимой, в общем время в запасе».