Вице-мэр Сургута не будет бороться за кресло спикера думы

По словам самого Олега Лапина, не выдвигать свою кандидатуру он решил, в том числе, из меркантильных соображений.

Уже с весны в политических кругах Сургута ходили слухи, что заместитель главы администрации города Олег Лапин будет участвовать в выборах депутатов местной думы, чтобы затем занять место ее председателя вместо действующего спикера Сергея Бондаренко. Кандидатуру Лапина на тот момент поддержала губернатор Югры Наталья Комарова, также уже якобы существовали договоренности о поддержке вице-мэра нефтяниками в лице гендиректора «Сургутнефтегаза» Владимира Богданова. Понятно, что все предвыборные договоренности велись с участием бывшего главы города Дмитрия Попова – это ему была необходима смена спикера для установления контроля над думой. Конфронтация сургутских депутатов пятого созыва с администрацией известна всему округу. Руководство региона поставило перед властями муниципалитета задачу: не допустить подобных конфликтов с новоизбранной думой. А для этого необходимо сменить лидера городских депутатов.

С началом избирательной кампании и подготовки к праймериз ЕР эти предположения усилились, а затем о перспективах Лапина в роли председателя думы Сургута стали говорить уже как о свершившимся факте.

Все карты смешала неожиданная отставка Дмитрия Попова и избрание нового главы Сургута. Вадим Шувалов планирует сам выстраивать отношения с новым составом депутатского корпуса, поэтому надобность в Лапине как председателе думы теперь отпала. Поэтому заместитель главы администрации Сургута Олег Лапин, победивший на праймериз, решил не выдвигать свою кандидатуру на выборы в городскую думу.

«Сейчас ситуация изменилась, таких обязательств у меня уже нет, - прокомментировал свое решение Олег Лапин одному из информационных агентств. - Кроме того, есть и меркантильный интерес. Я проработаю на муниципальной службе еще год-два. Золотого запаса нет, я не бизнесмен, меня будет кормить не какой-то бизнес, а только муниципальная пенсия. Поэтому от ухода в думу потерь больше, чем преимуществ».

Кроме того, остаться в администрации вице-мэра попросил новый глава города Вадим Шувалов, которому необходимо войти в курс дел и адаптироваться в новой должности и роли.

В то же время в политических кругах выдвигают свою версию реверсивного движения Олега Лапина. Отказ от выборов и места спикера был не самостоятельным решением чиновника, а настоятельной рекомендацией окружного правительства. Глава региона не простила вице-мэру Сургута излишней самостоятельности, когда Лапин инициировал выдвижение на пост градоначальника еще одного «зама» - Владимира Базарова, чья кандидатура не была согласована с окружными властями. После внушения из Ханты-Мансийска Базаров отказался от участия в выборах главы города.