«Газпром Переработка» все-таки покинет Югру?

В администрации Сургута готовятся рассчитывать бюджет будущего года с учетом потерь от переезда компании в Санкт-Петербург.

После ухода на пенсию, а по сути – отставки бывшего генерального директора «Газпром Переработки» Юрия Важенина тема переезда компании из нефтяной столицы в северную не сходит с повестки дня.

Первым признаком скорого ухода из Сургута крупнейшего перерабатывающего предприятия «Газпрома» стала остановка строительства нового офисного здания компании – распоряжение об этом сделал новый генеральный директор Марат Гараев. Сам топ-менеджер не спешит выходить в публичное поле и налаживать какие-либо контакты с руководством города и региона, что тоже говорит о его временном пребывании на территории округа.

В то же время в сургутской администрации, по информации осведомленных источников, уже готовятся верстать муниципальный бюджет с учетом экономических потерь от переезда крупного предприятия в другой регион. Одними финансовыми утратами дело, скорей всего, не обойдется. В связи с переводом офиса компании в Санкт-Петербург работу могут потерять около 400 человек – как рядовые сотрудники, так и топ-менеджеры. Ранее подобные сокращения уже произошли в региональном филиале «Газпромбанка». Из трех офисов в округе остался только один – в Сургуте, более половины сотрудников банка остались без работы.