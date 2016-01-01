Прокуратура заинтересовалась Технопарком высоких технологий Югры

Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин поручил организовать проверку сведений, опубликованных в СМИ, о нарушениях в деятельности автономного учреждения «Технопарк высоких технологий».

Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Поводом для проверки стало журналистское расследование РИА URA.ru, в котором приводятся факты получения Технопарком бюджетных средств на якобы разработку инноваций и новых технологий, которые на самом деле давно уже существуют и используются. Многомиллионное финансирование получали такие «мегапроекты» как стельки с подогревом, контейнеры для сбора мусора или «нано-морс». Кроме того, многие проекты, получающие гранты из бюджета округа, являются «разработками» неких коммерческих структур, руководителями которых значатся менеджеры самого «Технопарка». Таким образом получается, что руководство автономного учреждения выделяло деньги себе самим.

«В ходе проверки будет дана правовая оценка опубликованным фактам расходования целевых бюджетных средств, законности их предоставления резидентам Технопарка, участия сотрудников учреждения в деятельности юридических лиц и использования ими своего служебного положения для получения субъектами государственной поддержки, организации контроля за работой Технопарка со стороны органов исполнительной власти автономного округа», - пояснили в пресс-службе Прокуратуры Югры.

Ранее департамент экономическог развития ХМАО провел в «Технопарке» плановую проверку, которая подтвердила часть фактов, изложенных журналистами. Результаты проверки были направлены в Службу контроля Югры для работы по выявленным нарушениям. А руководству автономного учреждения направлено требование в течение месяца «устранить нарушения».

Хватит ли этого времени, если бюджетные деньги менеджеры «Технопарка» получали и раздавали в течение нескольких лет?