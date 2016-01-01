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«Единственного честного гаишника» все-таки уволили
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В результате служебной проверки в работе инспектора ГИБДД Андрея Ласкина из Нижневартовска были обнаружены нарушения.
Как пояснили в пресс-службе УМВД, сотрудник полиции распространил личные данные подозреваемых и выложил в интернет служебные видеоматериалы, что является должностным преступлением. Также он имел ряд нарушений по службе. За подобные проступки инспектор подлежит увольнению.
Напомним, сотрудник ГИБДД Андрей Ласкин из Нижневартовска выложил в интернет видео задержания нетрезвых нарушителей, которыми оказались сотрудник отдела правового обеспечения УМВД по Нижневартовску Артур Шарапов и председатель врачебно-летной экспертной комиссии международного аэропорта Сергей Бухаров. Впоследствии оказалось, что протоколы об их задержании были уничтожены руководством, а сами нарушители остались безнаказанными.
В интернете распространялась петиция «Поможем инспектору ГИБДД из Нижневартовска» в адрес генпрокурора Юрия Чайки. В округ была направлена комиссия МВД, по итогам проверки которой инспектор все-таки лишился работы.