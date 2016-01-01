UTair судится с ФСБ

В Арбитражный суд Югры поступил иск авиакомпании UTair к отряду пограничного контроля Федеральной службы безопасности в международном аэропорту Внуково.

Документ размещен на официальном сайте Арбитража. Как говорится в сообщении ведомства, заявление подано с соблюдением всех требований и будет рассмотрено в порядке упрощенного производства.

До 2 августа заявитель должен обосновать предъявление заявления в арбитражный суд и предоставить необходимые документы, а до 22 августа стороны должны обменяться документами, содержащими объяснения по существу.