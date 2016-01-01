Города Югры окутал смог

Ветер принес дым от лесных пожаров из соседних регионов.

В выходные дни жители крупных городов округа – Сургута и Нижневартовска начали ощущать стойкий запах гари. В воздухе стоит похожая на туман дымка. Такие явления в городах Югры далеко не редкость, и, как правило, они связаны с лесными пожарами вблизи населенных пунктов. Однако в этом году, по информации ГУ МЧС по ХМАО, крупных возгораний тайги в Нижневартовском и Сургутском районах нет.

По мнению спасателей, смог могло принести ветром из соседних регионов, с которыми граничит Ханты-Мансийский округ. На сегодняшний день несколько крупных лесных пожаров действуют в Красноярском крае и на Ямале. Как отмечает Роспотребнадзор, ПДК продуктов горения в воздухе не превышает норму и не несет опасности для жителей Югры. По прогнозам синоптиков, смог должен развеяться через несколько дней, когда ветер поменяет направление.