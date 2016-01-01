Бывший замглавы Советского района снова под следствием

Очередное коррупционное дело расследуется в Югре. Его фигурантом стал бывший начальник управления архитектуры и капитального строительства Советского района Геннадий Торопов.

Как сообщает в пресс-служба следственного управления СКР по ХМАО, в отношении экс-чиновника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 (Превышение должностных полномочий).

По версии следствия, в 2013 году Торопов незаконно подписал акты о стоимости работ и приемки выполненных работ по строительству в поселке Зеленоборск инженерных сетей к жилым домам. Следователи полагают, что экс-чиновник был в курсе, что работы в полном объеме выполнены не были. Объект считается не завершенным до настоящего времени. Подрядчик строительства - ООО «Севергазстрой», которой были перечислены бюджетные деньги, в феврале 2015 года была признана банкротом.

Ущерб от действий бывшего чиновника составил 9 млн. 700 тысяч рублей. Пока бывший замглавы Советского района Геннадий Торопов находится в статусе подозреваемого.

Следствию предстоит выяснить, каким образом и кто будет завершать работы по объекту строительства, на какие цели израсходованы денежные средства, и на основании чего подозреваемый подписал акты выполненных работ без их фактического выполнения.

Примечательно, что в 2015 году в отношении Геннадия Торопова уже было возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий). Тогда СКР вменял ему подписанные в 2013 году фиктивные акты о приемке выполненных работ по монтажу насосной станции в микрорайоне Картопья-2, из-за чего бюджет района потерял около 2 млн рублей. Уголовное дело было прекращено в связи с амнистией. Тем не менее, прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с Торопова ущерба.

Отметим, что в Югре это не первое уголовное дело, связанное с получением бюджетных средств за невыполненные работы. Так благодаря подписи замглавы администрации Пыть-Яха из городской казны «уплыли» 56 млн рублей на якобы реконструкцию водоочистных сооружений. По факту ремонт так и не был сделан. В Нефтеюганске директор МКУ «Управление капитального строительства» Вячеслав Соколов так же подписал акт приемки станции обезжелезивания, работы на которой даже не начинались. Но фирма-подрядчик получила за них почти 4,5 млн бюджетных рублей.