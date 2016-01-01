В «Добрый волшебник» назначен новый директор

Оскандалившийся реабилитационный центр, где сломали руку слепому ребенку, возглавит Светлана Королева.

Кандидатура руководителя центра для детей-инвалидов утверждена на заседании правительства Югры. В должность Светлана Королева вступит в понедельник, 18 июля.

Напомним, в мае этого года воспитатель центра Надежда Шанаева сломала руку слепому ребенку с диагнозом ДЦП, когда тот отказался пить кислородный коктейль. Случай вызвал широкий общественный резонанс. После чего прежний директор «Доброго волшебника» Герман Максимов и заведующая отделением дневного пребывания Надежда Шанаева были уволены. Также на них заведено уголовное дело по статье «халатность». Служебная проверка ведется и в отношении директора департамента соцразвития Югры Марии Краско и ее заместителя.

Родители пострадавшего мальчика потребовали через суд взыскать с центра компенсацию за моральный ущерб в размере 5 млн рублей.

Отметим, что кандидатуру нового директора поддержали родители детей с инвалидностью, посещающих реабилитационный центр. Светлана Королева работает в социальной сфере более 15 лет, имеет имеет 5-летний опыт работы на руководящей должности.